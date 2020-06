Geschädigte Alpine-Anleger rechnen mit RLB OÖ ab

Indes legt die RLB OÖ Wert auf die Feststellung, dass "sie sich (damals) nicht aus der Finanzierung der Alpine zurückgezogen und die Geschäftsbeziehung weiter fortgeführt hat".

Die RLB hält auch fest, dass sie eine fundierte Risikoanalyse der Wertapiere durchgeführt und die Kunden in den Beratungsgesprächen bei der Alpine-Anleihe über das Risiko entsprechend aufgeklärt hat. In den Verkaufsunterlagen sei das (wirtschaftliche) Interesse der Raiffeisenbankengruppe OÖ an der Anleihe-Platzierung dargestellt: "Wir sind mit Alpine-Anlegern in Kontakt und schauen uns jeden einzelnen reklamierten Fall an."