Alpine-Anleihen: Bawag kommt unter Druck

Der Bawag ist die Klage angeblich noch nicht zugestellt worden. Im Vorfeld teilte die Bank dem Anwalt mit, dass kein Fehlverhalten ihrerseits vorliege. Sie will erst am 10. Oktober 2012 von der angespannten Lage der Alpine erfahren haben. Die weitere Entwicklung sei nicht vorhersehbar gewesen. Es liege kein Interessenskonflikt vor, weil "die Erlöse aus dem Anleihen-Verkauf nicht zur Rückführung der Kredite verwendet wurden". Kommt es zum Prozess, will der Ex-Kreditberater der Bawag über das damalige interne Belehnungsrating der Alpine-Anleihe 2012 aussagen.