Allianz Österreich wuchs im Coronajahr 2020

Der Gesamtbestand an Lebensverträgen sank um 2,8 Prozent auf 373.118, die Versicherungssumme aber nur um 0,2 Prozent auf 11,745 Mrd. Euro. In der klassischen Leben betrug der Rückgang 1,2 Prozent auf 304.865 Verträge (Summe +0,7 Prozent auf 10,1 Mrd.). Fondspolizzen spielten mit 15.004 Stück bzw. 529,8 Mio. Versicherungssumme eine eher geringe Rolle. In der Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge (PZV) schmolz man um 8 Prozent auf 53.249 Verträge ab (Versicherungssumme -6 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro).

Von den 5,7 Mrd. Euro Kapitalanlagen hätten 91,3 Prozent die Kriterien nachhaltiger Investments erfüllt - nach 88 Prozent im Jahr davor. Erstmals über die Hälfte sei mit 52 Prozent Anteil der Kategorie "sehr nachhaltig" zuzurechnen gewesen.

Das versicherungstechnische Ergebnis der Allianz Elementar stieg um 37,1 Mio. auf 138,4 Mio. Euro. Das nichttechnische Ergebnis ohne Ergebnisabführungen lag mit 21,9 Mio. um 6,8 Mio. unter Vorjahr - wegen eines schlechteren Kapitalanlageergebnisses, wie es heißt. Das EGT sank von 251,5 Mio. auf 196,6 Mio., primär wegen der 2019 von der Allianz Leben erhaltenen Sonderdividende von 100 Mio. Euro, was man nur teils durchs höhere Versicherungstechnik-Ergebnis ausgleichen konnte. Unterm Strich schrumpfte der Bilanzgewinn der Allianz Elementar Versicherungs-AG von 203,2 auf 133,7 Mio. Euro - davon entfielen 132,5 Mio. auf Schaden/Unfall und 1,2 Mio. Euro auf die Krankenversicherung.

Bei der Allianz Leben fiel der Bilanzgewinn mit 29,9 (27,2) Mio. Euro etwas höher aus als im Jahr davor. Das EGT wuchs dort von 21,4 auf 28,6 Mio. Euro, primär wegen einer geringeren Belastung bei der Dotierung der Zinszusatzreserve.

Die Zahl der Beschäftigten betrug bei der Allianz Elementar (Sach) im Schnitt 1.556 (1.640), davon entfielen 1.123 (1.171) auf Angestellte der Geschäftsaufbringung und 434 (439) auf Angestellte der Verwaltung. In der Allianz Leben wurden im Schnitt 53 (47) Mitarbeiter beschäftigt, davon 10 (9) Angestellte in der Aufbringung und 43 (39) in der Verwaltung.