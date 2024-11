Alle Alitalia-Beschäftigte müssen zu Jahresende gehen

Die verbliebenen 2.059 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der inzwischen aufgelösten und unter staatlicher Verwaltung stehenden ehemaligen italienischen Fluggesellschaft Alitalia verlieren nun endgültig ihren Job. Mit einem Schreiben an die Regierung in Rom habe die Airline das Prozedere für die Massenkündigung eingeleitet, die unter anderem 82 Piloten betrifft, so italienische Medien am Samstag. Die Nachfolgerin ITA Airways hatte nicht alle Mitarbeiter übernommen.