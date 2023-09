Aktionsschild entscheidet, was im Einkaufswagerl landet

Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine Lücke. Während in Umfragen fast jeder zweite (48 Prozent) angibt, beim Kauf von Fleisch auf Tierwohlprodukte zu achten, landet letztlich doch oft im Einkaufswagerl, was gerade in Aktion ist. Nicht nur bei Fleischprodukten. „Jeder dritte Euro fließt in Aktionsprodukte“, sagt Christina Mutenthaler, Geschäftsführerin der AMA Marketing. Bei Butter und Fleisch entfielen laut der RollAMA sogar über 40 Prozent auf Aktionsware.

Luxus Tierwohlstall

Während in Pandemiezeiten die Wertschätzung für Lebensmittel, die unter dem Tierwohl- und Nachhaltigkeitssiegel produziert werden, gestiegen ist, schauen viele jetzt vor allem auf den Preis. Das hat auch Auswirkungen in der Landwirtschaft. „Warum soll ein Landwirt in Tierwohlprogramme investieren, wenn er nicht weiß, ob ihm jemand die Ware abkauft“, fragt Muthenthaler.

Gäbe es mehr langjährige Abnahmegarantien von Handelsketten, gäbe es mehr Tierwohlställe. Am Ende des Tages würde es aber an der Bereitschaft der Konsumenten fehlen, für fair produziertes Fleisch mehr Geld auszugeben. Zu wenig Nachfrage bremst damit auch das Angebot bzw. die Bereitschaft, in Tierwohlprogramme zu investieren. Schließlich kann so eine Umstellung etwa in der Schweinemast schnell zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro betragen.

