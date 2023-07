Diese 6 Lebensmittel sollten Sie täglich essen

Kanadische Forscherinnen und Forscher zeigen in einer aktuellen Studie, dass bestimmte Lebensmittel maßgeblichen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Sie stellten fest, dass, wer zu wenig der von besagten Nahrungsmittel verzehrt, ein höheres Risiko hat, etwa an Herzinfarkten und Schlaganfällen zu erkranken und an deren Folgen zu versterben.