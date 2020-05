Aktion scharf der Finanzpolizei

Es ist kurz nach 14 Uhr und in dem In-Lokal in Wien-Wieden wird es langsam lichter. Die meisten Gäste haben schon gezahlt, viele richten sich zum Gehen. Die Kellnerin bringt gerade ein Tablett mit Kaffee in den Schanigarten, als plötzlich ein Dutzend Gäste in Uniform ins Lokal drängt. Doch zum Mittagessen sind sie nicht gekommen.



Verdutzt schaut die Kellnerin die Männer und Frauen an. Besonders angetan hat es ihr die Aufschrift auf dem Revers der Uniformen: "Finanz" steht dort in fetten Lettern zu lesen.

Peter Niegl kennt die Verwunderung - baut er doch regelmäßig auf sie. Blitzschnell bugsiert er seine Beamten an alle Ausgänge des Lokals und haftet sich mit den übrigen an das Personal.



"Wenn du nicht schnell bist, sind die schwarzen Schafe nach ein paar Sekunden bei der Hintertür draußen", erklärt Peter Niegl, Teamleiter der Finanzpolizei. Die "schwarzen Schafe" im Jargon des Beamten sind jene Kellner und Köche, für die keine Sozialversicherung oder sonstige Lohnangaben abgeführt werden. Ihnen gilt seit Anfang des Jahres verstärkt der Kampf der Finanzpolizei. Und er entpuppt sich zunehmend als ein Kampf gegen Windmühlen. "Wir gehen zwar gezielt in Lokale, wo wir Auffälligkeiten vermuten. Doch man könnte auch ungeschaut ins nächste Gasthaus gehen, man stößt fast immer auf Abgabenhinterziehung", sagt Niegl. Tatsächlich verstoßen mehr als 70 Prozent der Lokalbesitzer gegen das Sozialversicherungsgesetz oder führen Abgaben nur verkürzt ab.