Aktienkurse fallen, Goldpreis steigt

Auch am Freitag gab es an den internationalen Aktienbörsen keine Entspannung. Zu den größten Verlierern zählte der Frankfurter DAX mit minus 2,2 Prozent. Dem Wiener Leitindex ATX erging es mit minus 2,05 Prozent kaum besser. Der Index rutschte damit auf den tiefsten Stand seit rund zwei Jahren. Die Furcht vor einer Rückkehr in die Rezession und die Schuldenkrise belasten das Klima.



Doch wie tief kann es noch gehen? "Derzeit liegen die Kurse der ATX-Unternehmen fünf bis sechs Prozent unter ihrem eigentlichen Wert", erklärt Günther Artner, Vize-Chefanalyst der Erste Bank. Er hält ein Niveau von zehn Prozent unter diesem Wert für möglich, das wären dann rund 2000 Punkte. Von dieser Marke ist der ATX mit rund 2080 Punkten nicht mehr weit entfernt.



Ein Restrisiko, dass es darüber hinaus nach unten geht, bestehe, so Artner. Im März 2009 etwa stoppte der Absturz erst bei 1400 Punkten. Allerdings, so schränkt der Fachmann ein, sei die jetzige Finanzkrise mit den Folgen der Lehman-Pleite nicht vergleichbar. "Das war damals ein Extremfall. Und eine mögliche Rezession ist jetzt in den Kursen schon großteils eingepreist."