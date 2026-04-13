Energiehunger pumpt Kurse von Pipelinebetreibern nach oben

Nordamerika, angeführt von den USA, ist der weltweit größte Produzent von Erdöl und Erdgas, getrieben durch den Fracking-Boom. Damit die Rohstoffe von Bohrturm zu den Abnehmern gelangen, sind Pipelines notwendig. Auf Herstellung, Errichtung und Betrieb haben sich einige Konzerne spezialisiert, allen voran das kanadische Unternehmen Enbridge. Dieses betreibt ein riesiges, kontinentübergreifendes Pipelinenetzwerk in Nordamerika, das rund 60.000 Kilometer an Fernleitungen sowie mehr als 200.000 Kilometer an kleinräumigen Verteilnetzen für Unternehmen und Haushalte umfasst.

Generell profitieren Pipelinebetreiber derzeit von einem Boom der Nachfrage nach Erdgas, der durch Exporte von Flüssigerdgas (LNG) sowie durch stark zunehmende Stromerzeugung infolge der wachsenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren angetrieben wird. Enbridge teilte im Februar mit, dass sich Projekte im Wert von 39 Milliarden kanadischen Dollar (24 Mrd. Euro) in der Pipeline befinden. „Wir treiben weiterhin mehr als 50 Rechenzentrumsprojekte in ganz Nordamerika voran, die eine neue Transportkapazität von bis zu 283 Milliarden Litern pro Tag erfordern“, sagte CEO Greg Ebel.

Der Konzern investiert aber auch in erneuerbare Energien. Aktuell in ein 740-Mio.-Euro-Projekt in Wyoming für ein großes Technologieunternehmen sowie ein Onshore-Windprojekt in Texas im Wert von 250 Mio. Euro zur Unterstützung der Rechenzentrumsaktivitäten von Meta Platforms.