Mehr als eine Million Aktionäre haben die Regierung gewählt

Die ÖVP, die sich gerne als Wirtschaftspartei präsentiert, was in den vergangenen Jahren freilich nicht gelang, liegt im Ranking der Wertpapierbesitzer mit 481.000 Wählern in absoluten Zahlen zwar auf Platz eins, gefolgt von der FPÖ. Doch bezogen auf den Anteil an den Gesamtwählern der Partei von 37 Prozent hängen Neos und Grüne (42 Prozent) die Türkisen klar ab.

Auch für viele Linke sind Wertpapiere kein Teufelszeug. 30 Prozent aller SPÖ-Wähler haben Aktien, Anleihen, ETFs etc. in ihren Bankdepots liegen. Gemeinsam mit den Grün-Wählern kommt die linke Reichshälfte auf knapp 500.000 Aktionäre.

Wie veranlagt eigentlich SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer? Er besitzt eine Eigentumswohnung und hat aus seiner Tätigkeit bei der Arbeiterkammer eine betriebliche Vorsorge in Form einer Anwartschaft in einer Pensionskasse. Direkt hält der oberste Kassenwart der Nation keine Wertpapiere.