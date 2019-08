AK warnt vor hohen Kosten für Handwerker in Wien

Die Arbeiterkammer (AK) warnt in ihrem aktuellen Preismonitor vor hohen Preisen für Handwerksdienste in Wien. Die Gesamtkosten seien oft sehr unterschiedlich, auch da zum Stundenlohn meist noch Fahrtkosten dazukommen. Aber auch eine reine Arbeitsstunde ohne Anfahrt könne schon ins Geld gehen: Im Schnitt koste eine Installateur-Stunde in Wien rund 91 Euro.

Die AK hat für ihre Analyse von Mitte Juli bis Mitte August 81 Handwerksdienste in Wien unter die Lupe genommen und ihre Stundenpreise sowie die Fahrtkosten erhoben. Daneben wurden auch Schlüssel- und Aufsperrdienste angeschaut.

Starke Preissteigerungen

Die höchsten Preise verlangen laut der AK-Erhebung Thermendienste, eine Arbeitsstunde kann von 97 bis zu 132 Euro kosten. Auch die Kosten für eine Installateur-Stunde fangen bei rund 73 Euro an und können bis auf 112 Euro steigen. Ein Elektriker kann bis zu 108 Euro pro Stunde kosten, ein Fliesenleger bis zu 78 Euro und ein Glaser bis zu 98 Euro. In all diesen Kategorien sind die Preise seit 2015 um 10 bis 14 Prozent gestiegen.