AIT steckt Rekorderlöse in Forschungsinfrastruktur

Schwab hatte im Vorjahr die Leitung des Aufsichtsrats von Hannes Androsch übernommen und ein "Unternehmen in exzellenter Verfassung" übernommen, wie er sagte. Das AIT - Eigentümer: 50,4 Prozent Bund und 49,6 Prozent Industrieunternehmen - sieht er als Partner der Industrie, die es mit Spitzenforschung in Themen unterstütze, die Jahre in die Zukunft reichen, etwa Klimawandel, Dekarbonisierung, Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz. "Die Unternehmen brauchen diese Spitzenforschung in Zeiten des Wandels", sagte Schwab.

30 Mio. Euro für Ausbaue der Infrastruktur

Das zeigt sich auch in der Erlösentwicklung: Die Summe der externen Erlöse stieg auf den Rekordwert von 97 Mio. Euro (2020: 88,6 Mio. Euro), wie AIT-Finanzchef Alexander Svejkovsky erklärte. Davon entfielen 59,9 Mio. Euro (plus 10 Prozent gegenüber 2020) auf Auftragsforschung und 37,1 Mio. Euro (plus 8 Prozent) auf kofinanzierte, etwa in EU-Programmen eingeworbene Forschung. Bei der Basisfinanzierung durch den Bund (2021: 50,8 Mio. Euro) hofft Schwab in der nächsten Finanzierungsvereinbarungsperiode (2024-2026) auf eine Anpassung an die hohe Inflation, "das brauchen wir".