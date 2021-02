Airbus 2020 mit operativem Gewinn

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat das Corona-Jahr 2020 trotz eines Umsatzeinbruchs operativ mit einem Gewinn abgeschlossen.

Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit), an dem der französisch-deutsche Konzern seinen Erfolg misst, lag bei 1,71 (2019: 6,95) Milliarden Euro, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Corona-bedingte Sonderbelastungen von 1,1 Milliarden Euro seien darin bereits enthalten.