Airbnb legt größten US-Börsengang 2020 hin

Die Zimmer-Vermittlungsplattform Airbnb wird laut Insidern bei ihrem Börsengang mit 47,3 Mrd. Dollar (39,06 Mrd. Euro) bewertet. Die Aktien seien zu 68 Dollar und damit oberhalb der angepeilten Preisspanne verkauft worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person in der Nacht. Damit nimmt Airbnb rund 3,5 Mrd. Dollar ein. Heute wird der US-Konzern sein Debüt an der Technologiebörse Nasdaq geben und damit den heuer größten Börsengang in den USA in hinlegen.

Erst am Mittwoch hatte der US-Essenslieferdienst DoorDash diesen Titel mit einem Börsengang geholt.