Air Berlin will mit Steuergeld gerettet werden

Die schwer angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin pumpt den Steuerzahler um Hilfsgelder an. Die Airline stellte bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags. Die meisten der derzeit noch 8000 Mitarbeiter der zweitgrößten deutschen Fluglinie arbeiten in den beiden deutschen Bundesländern. Rund 850 sind es beim Österreich-Ableger Niki in Wien.

Das Land Berlin will den Bürgschaftsantrag prüfen. " Air Berlin seit nicht nur ein Berliner Unternehmen, "sondern trägt den Namen unserer Stadt täglich in die Welt hinaus", erklärte die Wirtschaftssenatorin am Donnerstagabend. Um wieviel Geld es geht, ist nicht bekannt. Wie lange eine solche Prüfung dauert ist nicht bekannt.

Air Berlin steckt nach strategischen Fehlern und einer jahrelangen Verlustserie in einer existenziellen Krise. Allein voriges Jahr standen unter dem Strich knapp 800 Mio. Euro Verlust. Gestern wurde bekannt gegeben, dass die Fusion der österreichischen Ablegerin Niki mit der Ferienfluggesellschaft TUIfly begraben worden ist. Damit kursierten neue Spekulationen, dass auch die Lufthansa aushelfen könnte, um Air Berlin zu retten.