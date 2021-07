Air Berlin: Mayday aus Berlin

Wirtschaft von innen: Trotz des neuen Geldgebers Etihad wird die Sanierung mühevoll. Kurz vor Weihnachten stand Deutschlands zweitgrößte Airline am Rande des Abgrunds. Die Wintermonate sind für jede Airline die schwierigsten, doch bei Air Berlin hatte sich der Engpass an Liquidität dramatisch zugespitzt. Die Rettung kam aus dem Morgenland. In Gestalt von Etihad, den Staatsfliegern von Abu Dhabi. „ Air Berlin wäre ohne Etihad nicht mehr über den Winter gekommen. Es war bereits eine Minute vor Zwölf“, veranschaulichen Insider den Ernst der Lage. Für lächerliche 73 Millionen Euro frisches Kapital schnappten sich die Wüstenflieger fast 30 Prozent des deutschen Luftfahrtkonzerns mit mehr als 35 Millionen Passagieren, 9200 Mitarbeitern und einer der modernsten Flotten Europas (170 Flugzeuge).

Das Schlimmste konnte dank der Scheichs gerade noch verhindert werden, doch die Sanierung wird ein langer, harter Weg. 2011 wurde das vierte Jahr in Folge ein hoher, operativer Verlust eingeflogen. In der Branche wird für die demnächst publizierte Bilanz 2011 mit einem Minus im Flugbetrieb von 200 Millionen Euro gerechnet. Der tatsächliche Verlust könnte allerdings bei knapp 250 Millionen liegen. Schwarze Zahlen werden frühestens 2013 erwartet. „Bei dem Umfeld ist für 2012 ein Gewinn nicht möglich“, prognostiziert Jürgen Piper. Der Star der deutschen Luftfahrtanalysten kalkuliert für heuer operativ mit rund 80 Verlustmillionen und vergleicht Air Berlin mit der AUA: „Die sind finanziell in einer ähnlichen Situation.“