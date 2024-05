Agrana: Solides Ergebnis, aber schwacher Ausblick

In Russland produziere man weiter nur für den lokalen Markt, wolle prinzipiele aussteigen, habe bisher aber keinen seriösen Käufer gefunden. Zugriff auf das dortige Kapital habe man jedenfalls nicht. "Wir finden keine vertretbare wirtschaftliche Möglichkeit uns aus dem Markt zurückzuziehen", betonte Büttner. Das Werk stelle Grundnahrungsmittel her und beliefere den russischen Markt. "Das Unternehmen agiert weitestgehend autonom. Wir nehmen keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens."

Sorgen bereitet auch die Ukraine, aber nicht das zu 70 Prozent ausgelastete Werk in der Westukraine, sondern die großen Mengen an billigem ukrainischen Zucker, der zollfrei auf den EU-Markt kommt. Die Agrana betreibt in der Ukraine in Vinnitsa - rund 300 Kilometer südwestlich von Kiew ein Fruchtzubereitungs- und ein Fruchtsaftkonzentratwerk