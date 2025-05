Agrana: Billiger Zucker aus der Ukraine belastet die Bilanz

Aktuell seien die größten Probleme die hohen Energiepreise und die gestiegene Inflation. Für Verunsicherung sorgt die US-Zollpolitik. Als global agierendes Unternehmen war man in den vergangenen 5 Jahren aber von vielen Krisen betroffen , etwa Corona, dem Krieg in der Ukraine oder dem Nahost-Konflikt.

Dass das Geschäft der Agrana nicht sonderlich gut läuft, konnte man bereits im März absehen, als das Unternehmen die Schließung zweier Zuckerfabriken in Österreich und Tschechien bekanntgab. Am Freitag wurde Bilanz über das Geschäftsjahr gezogen. "Es ist kein katastrophales Ergebnis. Es ist nicht berauschend , aber damit kann man in schwierigen Jahren leben", sagt CEO Stephan Büttner.

Zuckergeschäft wurde zum "Desaster"

Am schlechtesten hat sich bei der Agrana der Geschäftsbereich Zucker entwickelt. "Das ist ein Desaster gewesen im abgelaufenen Geschäftsjahr", sagt Büttner. "Hier haben wir über 100 Millionen Euro versenkt." Hauptgrund sei der massive Absturz der Zuckerpreise. Aus der Ukraine werden große Mengen billigen Zuckers in die EU exportiert. Mit den Preisen könne man nicht mithalten. Die EU hat zwar Kontingente für den Import festgesetzt, diese seien aber hoch genug angesetzt gewesen, um Hersteller in de EU massiv in Bedrängnis zu bringen.