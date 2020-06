Die Frucht schmeckt besser als der Zucker

Ein Lichtblick ist das Frucht-Segment. Die weltweite Nachfrage nach Fruchtzubereitung steigt jährlich um zwei bis drei Prozent. Es wird mehr Joghurt mit hohem Fruchtgehalt verspeist. Wachstumsmärkte sind vor allem Nordamerika und Asien. Vor Kurzem hat die Agrana in den USA ein neues Werk eröffnet.

Bei der Stärkeproduktion ist die Agrana auch auf politische Unterstützung angewiesen. Derzeit steht eine Anhebung des Anteils an Biosprit im Benzin nicht auf der Prioritätenliste der EU-Politiker. Auch in Österreich ist kein solcher Vorstoß in Sicht. Die Agrana exportiert Biosprit nach Deutschland und Ungarn. Die Preise dafür sind im Keller. Nirgendwo sonst ist Bioethanol derzeit billiger als in der EU.