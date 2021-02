Aggregate stockte bei s Immo auf über 10 Prozent auf

Der deutsche Immobilieninvestor Aggregate Holding rund um den österreichischen Investor Günther Walcher hat seine erst kürzlich erworbenen Anteile an der börsennotierten s Immo weiter aufgestockt. Die Beteiligung belaufe sich nun auf 10,79 Prozent, wie Aggregate am Donnerstag mitteilte. An der Börse ist die s Immo derzeit knapp 1,3 Mrd. Euro wert.

Erst Ende Jänner war die auf Deutschland ausgerichtete Investmentgesellschaft mit 9,03 Prozent bei der s Immo einstiegen - der heimische Investor Ronny Pecik hatte ein Paket in dieser Größe abgestoßen. Zugleich erwarb die Gesellschaft 10,54 Prozent an der ebenfalls im ATX gelisteten Immofinanz, die auf Büroimmos in Deutschland und CEE fokussiert ist und aktuell einen Börsenwert von 2 Mrd. Euro hat.