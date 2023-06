Agenda-Ökonom Göttert: „Wir müssen wieder Überschüsse erzielen"

Götterts Berechnungen zufolge gibt der Staat alleine 2023 sieben Milliarden Euro im Kampf gegen die Inflation aus und noch einmal 4,7 Milliarden für die Corona-Spätfolgen (mehr für Spitäler, Gesundheit etc.). Ohne diese Ausgaben wäre der Staatshaushalt ausgeglichen. So aber zieht sich ein Defizit in beachtlicher Größenordnung durch. Brunner hat im April ein Defizit von 3,2 Prozent oder 15,4 Milliarden Euro nach Brüssel gemeldet. miba