Afrikas digitale Revolution: Die ganze Bank in der Hosentasche

Vom kleinsten Straßenhändler bis zum Google-Play-Store: Alle tragen das grüne Logo und akzeptieren M-Pesa als Bezahlstandard. Inzwischen erhalten die 24 Millionen M-Pesa-Anwender über ihr Handy auch Kredite, legen Sparguthaben an oder schicken Geld um die Welt.

- Transport-Drohnen

Wie können dringend benötigte Medikamente oder Blutkonserven in entlegenste Regionen gebracht werden, wenn Straßen fehlen? Seit 2016 hat das kalifornische Start-up Zipline dafür in Ruanda autonom fliegende Segelflug-Drohnen im Einsatz, die die Fracht per Fallschirm abwerfen.

„Endlich kommt eine technologische Revolution nicht aus den USA in die ärmsten Regionen der Welt, sondern genau umgekehrt“, sagte Zipline-Chef Keller Rinaudo kürzlich. Möglich machen diese Innovationen pragmatische Flugverkehrsbestimmungen: Für Drohnen in niedrigen Flughöhen und mit geringem Gewicht sind die Auflagen minimal.