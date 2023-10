Ärger um Millionenförderung für Rückkehr von Gourmetführer Michelin

Unfair

Martina und Karl Hohenlohe, Herausgeber von Gault&Millau, schließen sich der Kritik an. „Grundsätzlich finden wir es sehr gut, wenn Michelin wieder in Österreich testet. International ist es ein ganz wichtiges Asset. Es geht aber gar nicht, dass Michelin keinen einzigen Euro selbst investieren muss, während die heimischen Restaurantguides die gesamte Basisarbeit in den vergangenen Jahren für eine bessere Restaurantqualität auf eigene Kosten und eigenes Unternehmerrisiko realisieren mussten. Das ist weder fair noch entspricht es den EU-Gleichbehandlungskriterien.“ Rosam kündigte gegenüber dem KURIER an, vor dem EuGH wegen Ungleichbehandlung zu klagen.

Anders sieht dies das Gastro-Magazin Kalk&Kegel, das mit einer Initiative für die Rückkehr des Guide Michelin 20.000 Unterstützer hinter sich versammelte. „Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass es durch den Guide Michelin in den kulinarisch starken Regionen zu einem Nächtigungsplus von rund 16 Prozent gekommen ist“, heißt es. Dies würde Mehreinnahmen von 48 Millionen Euro bringen. Auch die Österreichische Hoteliervereinigung begrüßt die Rückkehr.