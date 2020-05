Händler verärgert über Preisvergleiche

Die Arbeiterkammer (AK) treibt Händlern und Produzenten in regelmäßigen Abständen die Zornesröte ins Gesicht. Immer dann, wenn die Konsumentenschützer vorrechnen, dass der Wocheneinkauf in Deutschland billiger ist als in Österreich. Den Händlern wird damit unterstellt, sich hierzulande ein Körberlgeld verdienen.

„Die Zahlen der AK sind nicht valide“, ärgert sich auch Günter Thumser, Präsident des Markenartikelverbands (MAV) und Vorstand von Henkel Zentral- und Osteuropa. Die AK blende Rabatte für Kundenkartenbesitzer und Aktionen, die an Mindestmengen gebunden sind, aus. Diese treiben aber den Aktionsanteil an. „Bei Waschmitteln liegt er bei mehr als 60 Prozent, bei Reinigungsmitteln bei 40 bis 50, bei Shampoos bei 50 Prozent“, sagt Thumser. Die großzügigen Rabatte bekommen freilich auch die Markenartikelhersteller zu spüren. 2012 sind die Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel nicht vom Fleck gekommen.