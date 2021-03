Adidas will heuer sehr schnell aus den Startblöcken kommen

Adidas bläst zur Aufholjagd. Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller will den Umsatz- und Gewinneinbruch des vergangenen Jahres hinter sich lassen, teilte das deutsche Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Der Umsatz soll 2021 um 15 bis 19 Prozent zulegen, nachdem er 2020 währungsbereinigt um 14 Prozent auf 19,8 Mrd. Euro zurückgegangen war. Der Nettogewinn soll sich - ohne die zum Verkauf stehende Tochter Reebok - auf 1,25 bis 1,45 Mrd. Euro verdreifachen.

Dabei werde die angekündigte Trennung von der schwächelnden US-Marke Adidas noch mit rund 200 Mio. Euro belasten. 2020 war der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 78 Prozent auf 429 Mio. (2019: 1,92 Mrd.) Euro eingebrochen.

Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted sagte: "Wir werden im ersten Jahr unseres neuen Strategiezyklus schnell aus den Startblöcken kommen." Die Bruttomarge soll 2021 mit rund 52 Prozent an das Niveau von 2019 - vor der Pandemie - anknüpfen. 2020 war sie auf 49,7 Prozent zurückgegangen.

"Ein Jahr wie 2020 hatten wir noch nie", erklärte Rorsted. Im Frühjahr drohte dem Konzern sogar das Geld auszugehen, weil Geschäfte flächendeckend geschlossen waren und die bestellte Ware auf Halde lag. Zum Jahresende lagen die Lagerbestände mit 4,4 Mrd. Euro nur noch acht Prozent über Vorjahr, allein im vierten Quartal wurden sie um 300 Mio. Euro abgebaut. Trotz der pandemiebedingten Ladenschließungen im europäischen Winter schrieb Adidas im vierten Quartal schwarze Zahlen. Das Betriebsergebnis lag mit 225 (2019: 245) Mio. Euro über den geplanten 100 bis 200 Mio.

Aus der Patsche half Adidas im abgelaufenen Jahr vor allem das Onlinegeschäft. Über das Internet verkaufte der Konzern Waren für deutlich mehr als vier Milliarden Euro, ein Plus von 53 Prozent.

Die Entscheidung zum Verkauf von Reebok hatte Rorsted schon im Februar getroffen. Die US-Marke schrieb 2020 mit 13 (2019: 59) Mio. Euro zwar schwarze Zahlen, verzeichnete mit 16 Prozent aber einen stärkeren Umsatzrückgang als Adidas. Sie trägt gerade noch 7,5 Prozent zum Konzernumsatz bei. Weil gemeinsam mit Adidas genutzte IT, Lagerhäuser, Büros und Läden erst mühsam entflochten werden müssen, dürfte Reebok auch nach dem Verkauf heuer und im nächsten Jahr noch Kosten verursachen.