Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen wohl erst in einigen Jahren

In Deutschland sprachen sich in der Folge Vertreter von CDU, SPD und Grünen für eine Abschaffung aus. AfD, Linke und FDP positionierten sich dagegen. In einigen EU-Ländern - etwa Finnland, Holland und Italien - wird im Handel bereits seit längerem auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag gerundet.

In Österreich hatten sich im Jänner die politischen Parteien dafür ausgesprochen, dass bei einem "Aus" für die Cent-Münzen mit kleinem Nennwert die Preise nicht zuungunsten der Konsumenten aufgerundet werden. Lediglich die FPÖ hatte die Pläne zur Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen "schärfstens abgelehnt".

Laut Europäischer Zentralbank (EZB) waren bis Ende 2019 rund 36,7 Milliarden Ein-Cent-Münzen und etwa 28,2 Milliarden Zwei-Cent-Münzen in der Eurozone in Umlauf gebracht worden. Sie machen damit fast die Hälfte aller in Umlauf befindlichen Euro-Münzen aus. Eine Ein-Cent-Münze ist in der Herstellung teurer als ihr Nennwert.