Ticketsteuer: Abschaffung soll Tourismus beflügeln

Die AUA oder die Lufthansa werden bei einer Abschaffung der Ticketsteuer das Geld nicht in die eigene Tasche stecken, sagt der AUA-Manager. „Wir würden das Geld reinvestieren, in die Flotte und in die Kurstrecken- und Langstrecken-Flüge“, sagt AUA-Manager Otto. Und in der Folge würden man auch die Inlandsflüge in Verbindung mit der Langstrecke ausbauen.

Bei den österreichischen Regionalflughäfen wie Linz und Klagenfurt schlägt die Sondersteuer besonders stark durch. „Die Flughäfen sind dadurch schwächer ausgelastet“, bestätigt Gerhard Kunesch, Chef des Linzer Airports. Allein in Linz werden jährlich drei Millionen Euro Luftverkehrssteuer abgeführt. Indes hat der Flughafen Klagenfurt durch aus Konkurrenz in den südlichen Nachbarländern. "Der Tourist is preissensibler als der Geschäftsreisende", sagt Max Schintlmeister, Geschäftsführer des Flughafen Klagenfurt. "Das Wachstum am Flughafen Klagenfurt geht nur über den Touristen-Passagier."

Die Abschaffung der Abgabe würde die Tickets um 4,2 Prozent verbilligen und den Tourismusstandort Österreich beflügeln. Allein der Flughafen Wien fertigte 2014 rund 22,5 Millionen Reisende ab.

„Wir wollen aber 20 weitere Direktverbindungen in internationale Großstädte, das ist eine Voraussetzung für das Erreichen unserer beiden Ziele - Steigerung der Nächtigungen um 40 Prozent und die Erhöhung des Nettonächtigungumsatzes in der Hotellerie um 60 Prozent“, sagt Wien-Tourismus-Chef Norbert Kettner. „Wenn man es den Airlines schwer macht, wird man an Wien vorbeifliegen.“ Detail am Rande: Auf dem Flughafen Bratislava wird keine Sondersteuer eingehoben.