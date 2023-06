Das Funkturm-Geschäft der Telekom Austria AG wird unter dem Namen "EuroTeleSites" AG noch heuer abgespalten und an die Wiener Börse gebracht. Das wurde im Aufsichtsrat der Telekom beschlossen. Die Transaktion soll am 1. August 2023 im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung von den Aktionären der Telekom Austria beschlossen und danach "ehestmöglich umgesetzt werden", heißt es in einer Aussendung der Telekom am Freitag.

Die Eigentumsverhältnisse der abgespaltenen Firma werden zu Beginn im Verhältnis zur bisherigen Eigentümerstruktur der Telekom Austria AG beibehalten.

Nachdem bereits vor zwei Wochen mit Ivo Ivanovski als CEO und Lars Mosdorf als CFO die beiden Vorstände der EuroTeleSites AG nominiert wurden, steht nun auch der Aufsichtsrat fest. Aufsichtsratsvorsitzende wird Barbara Potisk-Eibensteiner, ihr Stellvertreter Oscar Von Hauske Solis. Potisk-Eibensteiner ist aktuell CFO der Papier- und Zellstoffgruppe Heinzel. Die studierte Betriebswirtin begann ihre berufliche Karriere im Investmentbereich der Creditanstalt, ehe sie in die Stahlindustrie zu Böhler-Uddeholm wechselte und dann als Finanzvorständin bei RHI tätig war.