Abgeholzt durch den Klimawandel

Holz ist nach wie vor das Kerngeschäft der Bundesforste. Freidhager geht aber davon aus, dass ihn Vorstandskollege Georg Schöppl in den nächsten Jahren beim Umsatz überholen wird: „Das hängt vom Holzpreis ab.“

Denn der Umsatz ist bei Immobilien, Dienstleistungen und erneuerbarer Energie auf fast 79 Millionen Euro gestiegen. Ein Großteil des Gewinns kommt aus diesen Bereichen. Bei Forst/Holz hingegen gab es einen leichten Umsatz-Rückgang auf 131 Millionen Euro.

Mittlerweile haben die Bundesforste 750 Baurechts- und Pachtverträge abgeschlossen. Vor allem Baurechtsverträge sind beliebt. Der Bauwerber hat gegen Bezahlung das Recht, auf der fremden Liegenschaft ein Gebäude zu errichten. Am Gebäude stehen ihm alle Rechte eines Eigentümers zu. Am sonstigen Grundstück aber ist er nur Nutznießer. Baurechtsverträge können für einen Zeitraum zwischen 10 und 100 Jahren abgeschlossen werden. Danach kann der Eigentümer wieder über das Grundstück verfügen. Solche Modelle sind interessant, wenn ein Supermarkt am Ortsrand gebaut werden soll. Wer weiß, ob das Gebäude in 30 oder 40 Jahren noch gebraucht wird? „Wir setzen im Immobilienbereich verstärkt auf Eigenentwicklungen“, erläutert Schöppl die weitere Strategie. Derzeit werden etwa in einem Forsthaus bei Alland acht Wohnungen errichtet.