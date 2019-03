Abgehängt: Swiss zeigt Schwester AUA die Heckflossen

Das Zehn-Punkte-Programm nennt sich #Drive-To25. Die gesamten Einsparungen und Effizienzsteigerung sollen sich mit rund 30 Millionen Euro zu Buche schlagen. So soll sich die AUA-Technik (1000 Mitarbeiter) künftig um die Wartung eigener Maschinen kümmern und die Lohnwartung für externe Kunden soll reduziert werden.

„Wir schauen uns an, was ist Kerngeschäft und was kann jemand anderer besser machen“, sagte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Tätigkeiten „außerhalb der klassischen Wartung könnten rausfliegen“. Aber auch die Wartung könnte zum Teil ausgelagert werden. Die Swiss hat kürzlich einen Airbus A350 in Jordanien warten lassen, die Lufthansa einen A380 in Manila überholen lassen.

In der AUA-Technik gab es laut Gewerkschaft GPA am Donnerstagnachmittag eine Informationsveranstaltung für die Mitarbeiter.