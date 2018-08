Die sinkende Steuer- und Abgabenquote beschert den Österreichern heuer einen früheren „Tax Freedom Day“. Dieses vom wirtschaftsliberalen Hayek-Institut ermittelte Datum bezeichnet den Tag, an dem die österreichischen Steuerzahler und Unternehmen rein rechnerisch alle Steuern und Sozialabgaben bezahlt haben. Heuer fällt der Tag auf den 4. August – elf Tage früher als im Vorjahr.

Dennoch ist die Abgabenbelastung nur in wenigen europäischen Ländern höher als in Österreich. Agenda Austria hat mit OECD-Daten die Lohndifferenz der österreichischen Durchschnittsverdiener (mit ungefähr 46.000 Euro Jahresbruttogehalt) berechnet. Unter der Annahme, dass ihre Arbeitsleistung so belastet wäre wie beispielsweise jene der Iren, könnten sie sich monatlich über fast 1000 Euro netto mehr freuen. Selbst in traditionellen Wohlfahrtsstaaten wie Schweden oder Dänemark ist die Abgabenbelastung auf Arbeit deutlich geringer. So hätte der österreichische Durchschnittsverdiener im schwedischen System fast 200 Euro und im dänischen sogar fast 500 Euro mehr im Monat zur Verfügung (siehe Grafik).