Weniger Textilmüll: Ein EU-Plan mit vielen Fragezeichen

Es ist ein Anblick, den Großstädter in Europa gewohnt sind: Überquellende Container für Textilabfälle auf den Straßen, oft durchwühlt, die unbrauchbaren Stücke über die Umgebung verteilt. Dazu kommt, die Qualität des Sammelguts hat sich so sehr verschlechtert, dass sich viele der Firmen, oder Hilfsorganisationen aus dem Geschäft zurückgezogen haben. In mehreren deutschen Bundesländern ist das Sammeln von Textilien derzeit fast gänzlich zum Stillstand gekommen.

Genügend Gründe für die EU also um tätig zu werden. Schließlich lässt der Trend zur Fast Fashion, also oft online gekaufte Billigware aus Ostasien die Müllberge noch schneller wachsen. „Seit Jahren sprechen alle von weniger Textilmüll - und es gibt immer mehr“, fasst der österreichische EU-Abgeordnete Günther Sidl die Ausgangslage zusammen: „99 Prozent aller Textilien in der EU werden weggeworfen.“

Jahrelange Vorbereitung Zwei Jahre hat die EU an einer neuen Abfall-Richtlinie gearbeitet. Jetzt, nach dem „Ja“ des EU-Parlaments, ist sie startklar. Das Prinzip: Hersteller und Händler sollen für Recycling, oder Wiederverwertung von Kleidung, Schuhen, aber auch Haushalts-Textilien wie Handtüchern, oder Vorhängen die Verantwortung tragen. Sidl: „Wer billig produziert muss teuer entsorgen.“ Es könne eben nicht sein, meint auch die deutsche EU-Abgeordnete Delara Burckhardt, „dass die Kosten für Textil-Recycling nur von der Allgemeinheit getragen werden, also am Ende von den Steuerzahlern. Wie Sidl hat auch Burckhardt im Umweltausschuss des EU-Parlaments am letzten Schliff für das Gesetz mitgearbeitet. Es gehe eben vor allem darum, „dass gerade Billigtextilien, die nur kurz getragen werden und die Umwelt extrem belasten, mit höheren Gebühren für Sammlung und Recycling belastet werden.“ Ein idealistischer, aber etwas vager EU-Plan, für dessen Umsetzung - in den kommenden zwei Jahren - die EU-Staaten sorgen sollen, also auch Österreich.

Fakten Die Flut von Billig- und Billigst-Textilien aus Ostasien beschleunigt den Trend zur Fast Fashion, die oft nur ein paar Mal getragen wird. Recycelt oder wieder verwendet wird davon weniger als ein Prozent. 12 Millionen Pakete aus Ostasien kommen täglich in der EU an, ein Großteil mit Textilien und Schuhen. Vom Zoll auf Inhalt kontrolliert werden weit weniger als ein Prozent. Die EU plant aber eine Pauschalgebühr von zwei Euro für jedes Paket einzuheben.

Viele Fragezeichen Dort arbeiten die zuständigen Ministerien und Branchenvertreter bereits daran. Vorerst aber geht es geht es noch um sehr Grundsätzliches - und sehr viele Fragezeichen. Wer etwa soll die Unterscheidung zwischen Qualitäts-Textilien, die also länger in Verwendung sind, und Fast-Fashion, die sehr bald im Müll landet, treffen? „Wovon mache ich das abhängig, vom Stoff, oder von der Verarbeitung?“, fragt sich etwa Norbert Scheele vom österreichischen Handelsverband gegenüber dem KURIER, „und muss ich das dann für jede neue Kollektion an T-Shirts überprüfen lassen.“ Ähnlich viele Fragen tun sich auf, wenn ein Kleidungsstück den privaten Kasten wieder verlässt. Wird es wieder verwendet, oder recycelt? Für beide Fälle müssten eigene Sammelsysteme eingerichtet werden . Entschließt man sich, das Kleidungsstück zu spenden, müsste man die einmal bezahlte Gebühr wieder zurückerhalten.