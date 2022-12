Ab Sonntagabend streiken die Brauerei-Beschäftigten

Fast elf Stunden lang dauerte die gestrige fünfte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der Beschäftigten in der Brauindustrie. Ergebnis gab es aber keines. "Das Letztangebot der Arbeitgeber lag bei sieben Prozent. Das ist lediglich 0,1 Prozent über der rollierenden Inflation und daher für uns nicht akzeptabel.Wir fordern weiterhin nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhungen, ein Inflationsausgleich reicht nicht“, so die Verhandler der Arbeitnehmerseite, Bianca Reiter (PRO-GE) und Bernhard Hirnschrodt (Gewerkschaft GPA).

Aus diesem Grund werden die Beschäftigten am morgigen Sonntag in einen 24 Stunden dauernden Streik treten. Der Streik startet für die im Schichtdienst beschäftigten am Sonntag um 22 Uhr, für alle anderen am Montag, dem 12. Dezember. Die Gewerkschaften seien aber weiter "gesprächsbereit und offen, die Verhandlungen fortzuführen". So könnte auch der Streik noch abgewendet werden.

An 24 Standorten der Brauindustrie haben bereits Warnstreiks stattgefunden.