A-Tec: Verkauf geht in die Zielgerade

Beim insolventen börsenotierten Mischkonzern A-TEC sollte am Mittwoch eine Vorentscheidung über den künftigen Eigentümer fallen. Der Aufsichtsrat beriet die Angebote und deren Bewertung durch den Wiener WU-Ökonomen Leo Chini, die die A-TEC in Auftrag gegeben hatte. Ein konkretes Angebot haben der Hedgefonds Springwater, die tschechisch-slowakische Finanzgruppe Penta und der pakistanische Milliardär Alshair Fiyaz gelegt. Letzterer soll dem Vernehmen nach über eine eigens gegründete österreichische Firma namens Contor Industries mitbieten.



Was bei Penta in den vergangenen Tagen für heftige Irritationen gesorgt hatte. Der Finanzinvestor, der die gesamte Gruppe mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz und 5500 Mitarbeitern übernehmen will, fürchtet, dass sich A-TEC-Gründer und Mehrheitseigentümer Mirko Kovats durch diese Konstruktion weiterhin einen nachhaltigen Einfluss auf die Gruppe sichern will. Nicht nur derselbe Firmensitz von A-TEC und Contor in der Wiener Wächtergasse lässt darauf schließen. Contor-Geschäftsführer ist darüber hinaus Thomas Schätti, der bei A-TEC im Corporate Finance Bereich tätig ist. Penta jedenfalls hatte sich bisher gute Chancen auf den Zuschlag ausgerechnet, weil die Finanzgruppe den gesamten A-TEC-Konzern übernehmen will.