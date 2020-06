800 Milliarden für Euro-Schutzschirm

Bis zuletzt gab es ein Tauziehen unter den Regierungen der Euro-Staaten über die endgültige Größe des Euro-Rettungsschirms. Europa will dem internationalen Finanzmarkt endgültig klarmachen, dass Finanzwetten gegen einzelne Länder in Zukunft sinnlos sind, weil der Rettungsfonds günstige Kredite an Staaten vergeben würde, sollten Spekulationen die Zinsen erneut in die Höhe treiben.

Die Finanzminister suchten am Freitag bei einem Treffen in Kopenhagen nach Lösungen. Kurz nach Mittag preschte Österreichs Finanzministerin Maria Fekter mit der Meldung vor, die "Brandmauer" der Eurogruppe werde auf mehr als 800 Milliarden Euro hochgezogen. Eurogruppen-Chef Jean-Claude Juncker war über dieses Vorpreschen derart verärgert, dass er kurzerhand eine angesetzte Pressekonferenz absagte. Er soll sich in sein Hotel begeben haben, um dort seinen Ärger auszuschlafen. In einer gemeinsamen Erklärung am Nachmittag wurde die Einigung aber dann doch bestätigt: Die Feuermauer wird gut 800 Milliarden hoch sein. Das ist zumindest in Dollar umgerechnet jene Billion, die Frankreich zuvor gefordert hatte.