8. Dezember stellte Handel zufrieden

Durchwegs positiv bewertet der Handel die Umsätze am 8. Dezember. Laut einer Umfrage im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien sind die Kaufleute in den Wiener Einkaufsstraßen mit den Umsätzen mehrheitlich zufrieden. Nach der Schulnotenskala vergaben die Händler die Note zwei. Der Geschäftsverlauf war besser als in der Vorwoche. „Das Weihnachtsgeschäft gewinnt an Dynamik“, freut sich Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien. „Mit 700.000 Personen waren deutlich mehr Menschen in den Einkaufsstraßen unterwegs als am ersten Einkaufssamstag.“ Besonders zufrieden waren der Elektrohandel und der Buchhandel. Aber auch Textilien und Parfümerieartikel haben sich gut verkauft.

In den Bundesländern lief es ähnlich (siehe auch unten). In der Steiermark rechnet die Handelskammer mit einem Plus von einem halben bis einen Prozent im Vergleich zum 8. Dezember des Vorjahres. Auch in Oberösterreich gab es etwas mehr Umsatz. In Niederösterreich und im Burgenland waren die Einkaufszenten gut besucht. Klagen gab es vor allem von Besitzern von Geschäften in Randlagen.