700 Zimmer: In Wien entsteht das größte Hotel, das wir je entwickelt haben

Für die rund 300 Mitarbeiter des börsennotierten Wiener Immobilien-Entwicklers UBM gab es bereits gestern, Donnerstag, eine Osterüberraschung. Aufgrund eines weiteren Rekordergebnisses im Geschäftsjahr 2018 erhält jeder 1.000 Euro Prämie.

UBM kann sich das locker leisten. Im Vorjahr hat der Konzern Immobilien im Wert von 660 Millionen Euro verkauft und 200 Millionen Euro Cash auf der hohen Kante. Zugleich wurden aber auch 530 Millionen Euro in Projekte investiert.

Bis 2022 sind die Pläne schon ausgerollt. 16 Hotels mit 4.200 Zimmern und 3.500 Wohnungen sind in der Planung oder bereits in der Umsetzung. Dazu wurden in den sieben wichtigsten deutschen Großstädten, in Wien und polnischen Metropolen Liegenschaften angekauft. Aber auch in Prag werden ein Hotel und 305 Apartments hochgezogen.