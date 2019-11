5G-Ausbau: Was Österreich von der Schweiz lernen kann

In der Schweiz lebt rund ein Viertel der Bevölkerung auf dem Land oder in den Bergen. Grasser sieht durch das Highspeed-Internet am Land viele Chancen, etwa im Bereich der Landwirtschaft – Stichwort „Smart Farming“. In den Schweizer Städten ist Glasfaser wesentlich weiter verbreitet als in Österreich, auch sind die Mobilfunk-strahlen-Grenzwerte in der Schweiz strenger als in der EU, was den Ausbau bremst.