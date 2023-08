5,6 Millionen Euro Schulden: Bauträger mit Sitz in OÖ insolvent

Die Ibusoski Bau GmbH mit Sitz in Perg (Oberösterreich) ist mit Verbindlichkeiten von rund 5,6 Mio. Euro zahlungsunfähig. Am Dienstag wurde am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag bekannt gab.

Betroffen sind laut KSV1870 ca. 25 Gläubiger und 29 Dienstnehmer. Zudem wird das Unternehmen zur Neuaufstellung in den nächsten Wochen vorübergehend geschlossen. Die finanzielle Schieflage habe sich laut KSV1870 aufgrund einer Betriebsprüfung ergeben, aus der Abgabenzahlungen in Höhe von etwa 4,9 Mio. Euro resultieren.

