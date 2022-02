50 Prüfverfahren nach Investitionskontrollgesetz im ersten Jahr

Seit Juli 2020 gilt in Österreich das Investitionskontrollgesetz, das den Einstieg von internationalen Investoren in gewissen Sektoren erschwert. Geschützt werden sollen dadurch vor allem Schlüsseltechnologien sowie damit verbundenes geistiges Eigentum. Das Gesetz sieht vor, dass der Erwerb von Unternehmen unter gewissen Bedingungen ein Genehmigungsverfahren erfordert. Bis Mitte 2021 sind 50 solcher Verfahren angestrengt worden, geht aus einem Bericht zu dem Gesetz hervor.

Ziel der Investitionskontrollen sei es, teilweise oder vollständige Erwerbe von Unternehmen zu prüfen, die für die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung relevant sind, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Geschützt würden vor allem Technologien in Kernindustrien wie dem Gesundheitssektor, der Informationstechnik oder im Finanzbereich. Durch die Kontrollen soll vermieden werden, dass geistiges Eigentum aus Österreich abgesaugt wird, sagte Schramböck.

Grundsätzlich gilt, dass Anteilskäufe ab 25 Prozent genehmigungspflichtig sind. In besonders sensiblen Bereichen wie der Wasser- und der Energieversorgung sowie im Pharmabereich gilt die Genehmigungspflicht aber schon ab 10 Prozent.

Wirtschaftsstandort Österreich

Österreich sei eine offene Volkswirtschaft, in der ausländische Investitionen wichtig und willkommen seien, sagte Schramböck. Ein gewisses Maß an Kontrolle und Transparenz sei aber dennoch notwendig, um Kernbereiche der wirtschaftlichen Infrastruktur zu schützen. Mit dem Investitionskontrollgesetz sei das auch gelungen, so die Politikerin.

Von Juli 2020 bis Juli 2021 wurden laut dem Bericht 50 Kontrollverfahren geführt und abgeschlossen, weitere 20 waren anhängig. Zum Vergleich: Nach einer älteren Regelung, die laut dem Bericht vermehrt Schlupflöcher für Investoren zuließ, wurden in rund 8 Jahren nur 25 Verfahren geführt.