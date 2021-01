450 Kündigungen: Steakhaus Maredo dreht Betrieb in Deutschland zu

Nach der coronabedingten Schließung ihrer Lokale macht die insolvente Gastrokette Maredo einen radikalen Schnitt und entlässt ihre Belegschaft. Weil kaum noch Liquidität vorhanden sei für die Zahlung von Löhnen und Gehältern, sei man zu diesem Schritt gezwungen, heißt es in einem Brief der Chefetage an die Mitarbeiter. "Aufgrund geschlossener Restaurants haben wir seit Anfang November null Umsatz, aber die bestehenden Fixkosten laufen weiter und der Druck steigt."

Da staatliche Wirtschaftshilfen nicht bewilligt worden seien, "läuft uns nun die Zeit davon". Alle Mietverträge wurden schon per 31. Dezember gekündigt, nun ist das Personal betroffen.

In Österreich war die Kette bereits im Juni mit zwei Restaurants in den Konkurs geschlittert. Von der Pleite waren 51 Beschäftigte und mehr als 50 Gläubiger betroffen.

Aus insolvenzrechtlichen Gründen gebe es keine Alternative, heißt es in Deutschland in dem von Geschäftsführer Klaus Farrenkopf und Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis unterzeichneten Schreiben. Zuvor hatte das Branchenportal "Food Service" berichtet. Nur eine Rumpftruppe in der Firmenverwaltung arbeitet vorerst weiter.