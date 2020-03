31.500 Asylberechtigte arbeitslos: Wie sinnvoll sind Jobbörsen?

Das milde Wetter im Februar sorgte erneut für einen leichten Rückgang bei der Arbeitslosigkeit. Ende des Monats waren beim AMS knapp 400.000 Personen vorgemerkt. Darunter waren 31.500 Asylberechtigte bzw. subsidiär Schutzbedürftige, zwei Drittel davon in Wien. Um die überregionale Vermittlung anzukurbeln, veranstaltet die Regierung am Dienstag eine große Jobbörse in Wien. Aber wie sinnvoll sind diese Events abseits der Polit-Inszenierung?