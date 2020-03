Jeder zweite Job wurde im Vorjahr neu besetzt

Österreichs Arbeitsmarkt wird immer dynamischer. Im Vorjahr wurde fast die Hälfte der 3,81 Millionen Arbeitsplätze neu besetzt, geht aus einer Auswertung des AMS hervor. Konkret wurden 1,88 Millionen Dienstverhältnisse von Unternehmen angemeldet, 1,79 Millionen abgemeldet. Die durchschnittliche Fluktuationsrate lag somit bei knapp 50 Prozent.

Insgesamt dauerten von den im Vorjahr abgemeldeten 1,79 Millionen Beschäftigungsverhältnisse 42 Prozent maximal drei Monate, 26 Prozent dauerten länger als ein Jahr.

Hohe Saisonalität

Beeinflusst wird die Statistik maßgeblich von An- und Abmeldungen in Saisonbranchen, allen voran im Tourismus und der Landwirtschaft. Aber auch Dienstverhältnisse, die in der Probezeit gelöst und dann wieder neu besetzt werden, beeinflussen die Statistik. In Tourismus und Arbeitskräfteüberlassung werden Arbeitsplätze im Jahresverlauf durchschnittlich 1,5- bzw. 1,7-mal neu besetzt.

Sehr stabile Beschäftigungsverhältnisse gibt es in der öffentlichen Verwaltung und im Industrie-Bereich, wo „nur“ 20 bzw. 26 Prozent aller Jobs neu besetzt werden.