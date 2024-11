30 Milliarden Euro: Der 7.11. ist der „Tag der Pensionslücke“

Dieser „Tag der Pensionslücke“ hat sich in der vergangenen Jahren auch immer weiter nach hinten verschoben, sagt Agenda-Experte Dénes Kucsera. Vor der Corona-Krise im Jahr 2019 lag der Tag noch am 31. August. Weil der Zuschussbedarf zum Pensionssystem aber immer weiter steigt, ist der Tag mittlerweile mehr als zwei Monate später.

Als zentralen Reformvorschlag nennt die Agenda, dass das gesetzliche Pensionssystem an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden müsste. In Schweden, den Niederlanden und in Dänemark sei dies längst der Fall. Dazu sollte als Sofortmaßnahme das gesetzliche Pensionsantrittsalter jedes Jahr um vier Monate angehoben werden, bis ein Antrittsalter von 67 Jahren erreicht ist. Danach sollte sich das Antrittsalter stets automatisch an die steigende Lebenserwartung anpassen.