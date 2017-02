24-Stunden-Betreuung wird österreichischer

115.000 bis 130.000 Menschen leben derzeit mit einer Demenzerkrankung in Österreich. Bis 2050 wird sich die Zahl der Betroffenen – wegen der steigenden Lebenserwartung – auf mehr als 260.000 Menschen verdoppeln. So die bisherigen Prognosen.

Zwar zeigten manche Untersuchungen, dass die Anstiegskurve möglicherweise etwas flacher ausfallen könnte, sagt der Neurologe und Alzheimer-Spezialist Univ.-Prof. Peter Dal-Bianco, Präsident der Österreichischen Alzheimergesellschaft. „Trotzdem wird es zwischen 2030 und 2050 aufgrund der Alterung der Babyboomer-Generation eine Welle an Neuerkrankungen geben und zumindest eine Verdopplung – wenn nicht sogar Verdreifachung – der Erkrankungszahlen zu erwarten sein. Außer es wird bis dahin ein Mittel gefunden, welches das Auftreten von Demenz-Symptomen deutlich hinausschiebt.“

Foto: freshidea/Fotolia

Mindestens verdoppeln werde sich in den kommenden 20 Jahren auch der Bedarf an 24-Stunden-Betreuung, betont Dal-Bianco. Ebenso wie der Bedarf an stundenweiser Hilfe: „Es steigt zum Glück auch das Bewusstsein, dass man sich als betreuender Angehöriger schon in der Anfangsphase der Erkrankung Unterstützung organisieren muss: „Damit es nicht zu einem Burn-out kommt und man auch bei akuten Erkrankungen abgesichert ist.“

Auch ambulante Angebote – Stichwort Tageskliniken – werde man ausbauen müssen. „Und wir werden neue Modelle für den Einsatz Ehrenamtlicher benötigen.“ Hier sei die Solidarität innerhalb einer und zwischen den Generationen gefragt: „Dass sich gesunde Senioren in ihrer Nachbarschaft um kranke ältere Menschen kümmern, und auch jüngere Menschen ältere betreuen.“ Dafür werde es aber mehr öffentlicher Anerkennung und auch bestimmter Anreizsysteme bedürfen.

- Ernst Mauritz