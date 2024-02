2023 steigerte Flughafen Wien Gewinn auf mehr als 188 Millionen Euro

Die börsennotierte Flughafen Wien AG kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken. Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Mio. Euro, der Umsatz legte um 34,5 Prozent auf 931,5 Mio. Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich um 33 Prozent auf 393,6 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) um 56,6 Prozent auf 261,8 Mio. Euro. Die Investitionen werden sich 2024 auf 200 Mio. Euro fast verdoppelt.

Starkes Passagierwachstum

"Ein wesentlicher Treiber für die gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2023 war das starke Passagierwachstum", erklärte Julian Jäger, ebenfalls Vorstand der Flughafen Wien AG. Der Flughafen Wien fertigte im Vorjahr 29,5 Millionen Passagiere ab - ein Plus von 24,7 Prozent gegenüber 2022. "Auch für 2024 bin ich optimistisch: Wir erwarten einen guten Reisesommer und im Gesamtjahr rund 30 Mio. Passagiere", so Jäger. Die Flughafen Wien Gruppe (inkl. Malta und Kosice) rechnet mit rund 39 Million Reisenden.

Für das Jahr 2024 rechnet der Flughafen Wien mit einem weitere Umsatzplus auf 970 Mio. Euro - sofern es zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt. Das EBITDA soll über 390 Mio. Euro und das Periodenergebnis vor Minderheiten mindestens 210 Mio. Euro betragen.