2019: Wieder früher in die Pension

Regelmäßig bekommt Österreich von der OECD eine Route ins Fenster gestellt - zuletzt Ende November: Die Österreicher gehen zu früh in Pension, so die Kritik. Österreich sollte das Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung koppeln, mahnte die Industriestaaten-Denkfabrik in ihrem Wirtschaftsbericht nicht zum ersten Mal ein.

Die Realität sieht anders aus: Das Pensionsantrittsalter ist im Vorjahr wieder leicht gesunken. Männer traten 2019 ihren Ruhestand durchschnittlich mit 61,1 Jahren an, im Jahr davor taten sie das noch mit 61,3 Jahren. Das Antrittsalter der Frauen blieb unverändert bei 59,3 Jahren. Das geht aus Daten der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hervor, die der APA vorliegen.