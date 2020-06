2014: Wilder Bullenritt an den Börsen

Bankrotts

Argentinien

Ein Land am Rande desund trotzdem eine boomende Börse – was wie ein Scherz klingt, wurde heuer Realität. An der argentinischen Börse ging es heuer um fast 57 Prozent nach oben, allerdings in Landeswährung. Weil der Peso stark verloren hat, bleibt auf Euro umgerechnet nur noch ein Plus von 35 Prozent. Doch auch mit diesem Wert zähltzu den Aktienmärkten mit der besten Jahresentwicklung.

Traditionell schlagen sich Börsen in Wachstumsmärkten besser als in Industrieländern, weil sie höheres Wachstum und Potenzial aufweisen. Das ist bei einigen Ländern der Fall (wie Pakistan oder Indien, siehe Tabelle). China lief dagegen nicht so toll und landet nur deshalb auf den vorderen Plätzen, weil die Landeswährung aufgewertet hat.

Ähnliches gilt für die US-Börsen. Das 30-prozentige Plus an der US-Technologiebörse NASDAG ist etwa zur Hälfte darauf zurückzuführen, dass sich der Dollar im Verhältnis zum Euro verteuert hat.

Die größten Verluste erlitten Anleger heuer an der Börse von Moskau. Die Sanktionen und die Talfahrt des Rubel haben hier deutliche Spuren hinterlassen.