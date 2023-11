„2000 bis 3000 Pfleger würden sofort nach Österreich kommen“

Ab 2030 werden in Österreich rund 20.000 Betreuer für die 24-Stunden-Pflege fehlen, warnt UNIQA-Chef Andreas Brandstetter. Der Versicherungskonzern fokussiert sich stark auf die Bereiche Gesundheit und Pflege und ist an der Heimpflegeagentur Cura Domo beteiligt.

„Wir verstehen nicht, warum Personenbetreuer nicht auf der Mangelberufsliste stehen“, sagte Brandstetter am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Er schätzt, dass alleine in Serbien und Bosnien 2000 bis 3000 Pfleger sofort nach Österreich kommen würden, aber nicht die Genehmigung haben. Für Jobs, die auf der Liste der Mangelberufe stehen, erhalten Nicht-EU-Bürger leichter die Rot-Weiß-Rot-Karte und können damit in Österreich arbeiten.

Die UNIQA wird weitere 245 Millionen Euro in ihre Privatspitäler investieren. 180 Millionen Euro dafür in den Neubau der Confraternität und die Renovierung des Goldenen Kreuzes. Man sehe sich „nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung des staatlichen Gesundheitssystems“, erklärte Brandstetter. Die öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben sind in Österreich bereits höher als 50 Milliarden Euro. Der Versicherungschef wies auf das Missverhältnis zwischen Reparaturmedizin (98 Prozent) und Prävention hin.