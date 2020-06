200 Mio. Euro Gewinn für Bayerische Landesbank

Bayern/ ARCHIV: Das wegen Bestechlichkeit und Untreue angeklagte ehemalige Vorstandsmitglied der Bayerischen Landesbank (BayernLB), Gerhard Gribkowsky, steht in Muenchen vor Beginn der Verhandlung in dem Verhandlungssaal des Landgerichts (Foto vom 09.11.11). Nach seiner Verurteilung zu achteinhalb Jahren Haft will der Gribkowsky den von ihm angerichteten Schaden beim Verkauf der Formel 1 wiedergutmachen. Sein Anwalt sagte dem "Spiegel" (Ausgabe vom 16.07.12) laut Vorabbericht, Gribkowsky bemuehe sich, die in dem Schmiergeldgeschaeft erhaltenen Millionen zurueckzufuehren. Das Landgericht Muenchen hatte den Ex-Landesbanker kuerzlich wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung verurteilt. Der Vorsitzende Richter hatte klargemacht, dass eine Verkuerzung der Strafzeit nur moeglich sei, wenn Gribkowsky Wiedergutmachung leiste. (zu dapd-Text) Foto: Christof Stache/Pool/dapd

© Bild: Deleted - 68097